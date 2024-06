Podlascy uczniowie zwiedzali operę w Białymstoku i utrwalali zasady bezpieczeństwa. Pomagały im słynne podlaskie zwierzęta w kaskach Izabela Krzewska

Spotkanie w ogrodach opery było okazją do podsumowania dwóch projektów: „Poznajemy Podlaskie" i „W Podlaskiem jeżdżę w kasku". Pierwszy z nich dotyczy dofinansowania wycieczek szkolnych po terenie województwa, a drugi to kampania promująca bezpieczną jazdę rowerami i hulajnogami UMWP

Warto poznać walory turystyczne i zwiedzać woj. podlaskie, a jeśli na rowerze - to koniecznie w kasku. Do tego zachęcały w środę (19.06) podlaskich uczniów władze regionu, policja i kurator oświaty. To wszystko podczas wyjątkowego spotkania w ogrodzie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.