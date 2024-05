Sytki. Osobówka zderzyła się z ciągnikiem. Na volvo wylała się gnojowica

W poniedziałek (6.05.2024), około godz. 12.50 na drodze wojewódzkiej 692 między Dziadkowicami a Drohiczynem w miejscowości Sytki doszło do kolizji ciągnika przewożącego gnojowicę z samochodem osobowym.

- Do kolizji doszło gdy kierowca ciągnika skręcał w polną drogę, a kierujący Volvo go wyprzedzał. W skutek zdarzenia doszło do urwania zaworu w beczkowozie i wylania jego zawartości - informuje fanpejdż Siemiatycze112. - Jedna osoba została przewieziona do szpitala w celu dalszej diagnostyki. Nie wymagała hospitalizacji.