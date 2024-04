Autor scenariusza filmowego nowej "Akademii pana Kleksa" odwiedził podlaskich uczniów

– Mega być dziennikarzem! Myślę, że jak dorosnę, mogłabym zająć się pisaniem artykułów, bo kocham pisać, a jeszcze do tego poznaje się ciekawych ludzi – komentuje 11-letnia Wiktoria. - Poza spotkaniami we własnym gronie z „Gazetą Dzieci” uczestniczymy w fajnych warsztatach i eventach – dodaje.

Niedawno, na zaproszenie Galerii Arsenał przybył do Białegostoku i Choroszczy współtwórca scenariusza, na podstawie którego Maciej Kawulski wyreżyserował uwspółcześnioną wersję filmowej adaptacji Akademii pana Kleksa – Krzysztof Gureczny.

Gości specjalnych przywitano w dziewiątce wspólnym wykonaniem piosenki "Jestem twoją bajką" Był też układ taneczny do choreografii piosenki Ani Karwan "Gdy się kwiatków dobrze najem…" w wykonaniu dziennikarek z SP 9.

– Chodziło o to, żeby obecne pokolenie młodych miało swojego Kleksa, tak jak miałem go w dzieciństwie ja, wasi rodzice, nauczyciele. Bez względu na czasy uczniowie potrzebują szkoły, w której najsilniejszym zaklęciem będzie: „A co by było gdyby”. Tę męską akademię z ulicy Czekoladowej zastąpiła koedukacyjna, integrująca dzieci z różnych zakątków świata, podobnie jak bywa to w waszych klasach– wyjaśniał Krzysztof Gureczny.