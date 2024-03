Krótkometrażowe filmy nominowane do Oscara można w poniedziałek i wtorek oglądać w Kinie Forum. Warto się wybrać!

Oscary przyznawane przez Amerykańską Akademię Filmową to jedne z najbardziej prestiżowych nagród w świecie kina. Nominacje ogłaszane są w kilkunastu kategoriach, a wśród nich również dla najlepszych filmów krótkometrażowych. Krótkie metraże pokazywane są w zestawach po kilka filmów, dzięki czemu jedna wizyta w kinie to spektrum emocji i niesamowitych, inspirujących historii zaklętych w krótkiej formie.

W poniedziałek czekają nas fabularne krótkie metraże

W poniedziałek zobaczymy około 135 minutowy set prezentujący krótkometrażowe filmy fabularne. Czeka nas pięć krótkometrażowych filmów, które poruszają różnorodne tematy. W „Później” poznamy historię Dayo (David Oyelovo), który po brutalnym incydencie w centrum Londynu próbuje odzyskać spokój ducha. W „Niezłomnym” doświadczymy dramatu ostatnich 48 godzin życia 14-letniego chłopca, który desperacko pragnie wolności. „Kawaler fortuny” to przypowieść o Karlu, który odkrywa, ile w stanie jest znieść jeden człowiek, a „Czerwony, biały, niebieski” opowie historię młodej dziewczyny Rachel (Brittany Snow), która stawia wszystko na jedną kartę, by przełamać trudności losu. Na koniec zanurzymy się w pastelowym świecie Wesa Andersona i jego „Zdumiewającej historii Henry'ego Sugara”, w której milioner (Benedict Cumberbatch) poznaje niezwykłe umiejętności. To niezapomniana podróż przez różne światy, pełna niespodzianek i głębokich emocji.

We wtorek zobaczyć będzie można animacje

Z kolei we wtorek czekają nas Krótkometrażowe Filmy Animowane Nominowane do Oscara 2024. Set potrwa około godziny. Każda historia opowiedziana inną animowaną kreską to podróże przez rozmaite doświadczenia ludzkiej natury. W „Liście do świni” usłyszymy ocalałego z Holokaustu, którego wspomnienia skłonią do międzypokoleniowej refleksji na temat tożsamości i traumy. „95 zmysłów” to przemyślenia mężczyzny, któremu zostało niewiele czasu, aby cieszyć się życiem. „Nasz mundurek” ukaże realia irańskiej szkoły w pamięci jednej jej z uczennic, a „Pachydermia” pozornie beztroskie lato z dziadkami na wsi, gdzie za rogiem czai się niepokój. W „KONIEC WOJNY!” w alternatywnej rzeczywistości I wojny światowej dwóch żołnierzy przekazuje sobie wiadomości za pomocą gołębia pocztowego podczas gry w szachy, pokazując, że na wojnie nie ma zwycięzców.