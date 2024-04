Wojewoda podlaski: MSWiA wznowiło prace nad utworzeniem gminy Grabówka

MSWiA wraca do podziału gminy

Teraz procedura utworzenia gminy Grabówka ruszyła. Potwierdził to w Białymstoku minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak podkreślił, jest to powrót do procedury sprzed lat i działanie zgodne z prawem, którego nie przestrzegał rząd PiS. Działania te mają doprowadzić do utworzenia gminy Grabówka w granicach ustalonych w 2015 roku.

Czytaj również: