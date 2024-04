Białystok. Szef MSWiA o wyborach samorządowych, gminie Grabówka i ochronie granicy

- Warto popierać kandydatów, którzy gwarantują, że małe ojczyzny będą się rozwijały i będą też gwarantowali, że współpraca między rządem i samorządem będzie się rozwijała – mówił minister Kierwiński i zapewnił, że taką osobą jest prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski: - To ikona samorządów w Polsce. Człowiek, który doprowadził do tego, że Białystok wypiękniał, a przede wszystkim organizuje współpracę samorządów na wielu płaszczyznach.

Jak poinformował, niedawno razem z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem przedstawił założenia do projektu obrony cywilnej, która ma zabezpieczyć ludność na wypadek sytuacji kryzysowej. Przypomniał również, że gdy wybuchła wojna na Ukrainie prezydent Białegostoku nakazał przegląd i inwentaryzację wszystkich schronów w mieście: - I właśnie z takimi samorządowcami my, jako nowa władza chcemy współpracować – oznajmił minister spraw wewnętrznych i administracji.

Mówił też, że trzeba pogodzić dwie wartości. Pierwszą jaką jest bezpieczeństwo polskich granic, a drugą, kwestie humanitarne. - Będziemy starali się to robić, ale potrzebne są: wzmocnienie bariery, stosowne zmiany w prawie. To wszystko po kolei robimy – dodał szef MSWiA.

Ponadto minister przypomniał, że oficjalnie wróciła sprawa gminy Grabówka, którą mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego poprzednia władza blokowała: - Dziś z panem wojewodą możemy powiedzieć, że ta procedura (zgodnie z polskim prawem, które przez rząd PiS było łamane) i konsultacje zostały formalnie uruchomione, i doprowadzimy ten proces do końca – zapowiedział Marcin Kierwiński: - To nie jest nic nowego, to jest powrót do starej decyzji i procedury, które zarzucono.

