Miasto przyznało dotacje na kulturę. Zobacz kto dostał pieniądze i jakie projekty za nie zrealizuje. Podajemy listę

W pierwszym półroczu miasto Białystok podzieliło blisko 1,8 mln zł na organizację 52 wydarzeń, w tym 11 projektów na białostockich osiedlach – mówi zastępca prezydenta miasta Rafał Rudnicki. - Teraz pieniądze trafią do kolejnych organizacji, które będą mogły zrealizować swoje przedsięwzięcia.

Do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęły 24 oferty, zgodnie z warunkami konkursu. Ostatecznie dotacje trafią do 16 podmiotów organizujących wydarzenia kulturalne w Białymstoku od 1 czerwca do 31 grudnia 2024 r. Największe dotacje otrzymają: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki na „Wielokulturowe ścieżki Białegostoku” – 70 tys. zł (projekt obejmuje realizację działań poświęconych wielokulturowości miasta, w tym m.in. koncertów, wystaw, warsztatów reporterskich i fotograficznych, wykładów, spacerów międzypokoleniowych), Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku na organizację VIII Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Cantu Gaudeamus” – 60 tys. zł oraz Fundacja Teatr PAPAHEMA na 10. urodziny Teatru – 50 tys. zł.