Białystok i wyburzenia. Tak znikały budynki z przestrzeni miasta. Izba wytrzeźwień, fabryki, kamienice. Zobacz, największe rozbiórki

Jednym z udanych przykładów takiej odnowiony jest budynek dworca PKP Białystok. Na ile było to możliwe odtworzono w hali głównej klimat epoki kolei warszawsko- petersburskiej. Z otoczenia budynku wyburzono obiekt, który został dostawiony w latach 80.

W tym roku dobiega remont samej stacji PKP Białystok. W końcu jej perony dorobiły się zadaszeń. Stylowo nawiązują do otoczenia budynku. To, co nowoczesne, czyli przejścia na perony zostało zamontowane pod ziemią

Tak wyburzano budynki w Białymstoku w ostatnich ponad trzech dekadach.