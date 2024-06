Niezwykły spacer po Białymstoku. Wędrowali po centrum szukając… ciszy

W świecie hałasu i ciszy

Dymiter zabrał spacerowiczów na niezbyt długą wędrówkę – od dawnego Domu Partii, obok cerkwi św. Mikołaja do kościoła św. Rocha a następnie przez Magdalenkę do centrum. Wspólnie zaglądali w opuszczone podwórka, przystawali przy zapomnianych budynkach. Przymykali oczy. Słuchali śpiewu ptaków. Albo próbowali złapać rytm ulicy Lipowej. Rytm, który za chwilę - gdy wszyscy weszli na wały kościoła św. Rocha uległ rozproszeniu.

Artysta prowokował do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Wędrujący opisywali więc swoje doznania. Mówili, co drażni, co pozwala „złapać” ciszę. Zachęcał do śledzenia zmian zachodzących w mieście. Z kolei one mogą przejść do twardych badań socjologicznych.