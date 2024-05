Ściąga kibica. Wings For Live, czyli ogólnoświatowe bieganie w szczytnym celu. Lekkoatletyczne gwiazdy w Białymstoku

Wings for Life World Run to bieg wyjątkowy, bo to nie zawodnicy ścigają się do mety, tylko meta goni biegaczy. Konkretnie robi to Samochód Pościgowy (realny lub wirtualny), który wyrusza w pościg 30 minut po starcie z początkową prędkością 14 km/h, a następnie stopniowo przyspiesza aż do chwili wyprzedzenia ostatnich zawodników.

- Ci, którzy startują na pełnym luzie, zostaną wyprzedzeni po przebiegnięciu 5 km, podczas gdy zawodowcy lubiący się pocić - nawet przez 60 km. Masz już swój cel? Kalkulator twojego tempa pomoże ci ustalić liczbę kilometrów, które możesz pokonać. Twój rezultat nie będzie wyrażony w czasie, ale w dystansie, jaki udało ci się przemierzyć podczas biegu - czytamy na stronie wingsforlifeworldrun.com.