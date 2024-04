Centralna Liga Juniorów. Po przerwie Jagiellonia zagrała skutecznie i wygrała 3:1 z Odrą Opole

Młodzi podopieczni trenera Marka Wasiluka po pierwszej połowie przegrywali 0:1, ale mieli wiele sytuacji by strzelić bramki. Brakowało jednak skuteczności, która pojawiła się w drugiej części spotkania. Gole Olafa Pawelczyka, Karola Chilimona i Szymona Stypułkowskiego z rzutu karnego zapewniły Żółto-Czerwonym wygraną 3:1.

- To był dobry mecz w naszym wykonaniu, od pierwszych minut mieliśmy kilka bardzo dobrych sytuacji. Odra była nastawiona na stałe fragmenty gry i dosyć proste ich rozgrywanie. Dotyczyło to także choćby wyjścia z piątego metra. Goście nie kombinowali za dużo, mieli swój pomysł na ten mecz. Nie powiem, że nas zaskoczyli, ale zdobyli bramkę po jednym z krótko rozegranych rzutów rożnych. Niemniej poziom naszej gry był absolutnie zadowalający pomimo tego, że przegrywaliśmy. W przerwie nastąpiły małe korekty, a w 59. minucie wprowadziliśmy czterech nowych zawodników, którzy od razu po wejściu dali odpowiedni impuls drużynie. Kadra jest bardzo szeroka. Momentami brakowało nam tego jesienią, tak teraz naprawdę mamy komfort pracy oraz tego, że wchodzący chłopcy dodają od siebie coś ekstra. Gratuluje im. To w stu procentach zasłużone zwycięstwo - powiedział dla klubowych mediów Jagiellonii trener juniorów Marek Wasiluk.