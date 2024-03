Politechnika Białostocka kończy 75 lat. Przedsmak wielkiego świętowania już 8 marca. Będzie się dużo działo, sprawdźcie co jest w planach

Skoro wywołaliśmy temat metryki, to należy wspomnieć, że w tym roku w zasadzie mamy poczwórne urodziny - mówi rektor. - W 2024 roku w Uczelni obchodzimy kilka ważnych jubileuszy. Od 75 lat działają przecież Wydział Mechaniczny i Wydział Elektryczny - równolatkowie dzisiejszej Politechniki Białostockiej. Jubileusz 60-lecia obchodzi Studium Języków a Wydział Informatyki – 35-lecie. Nasz wspólny tort urodzinowy jest przeogromny i gdyby zliczyć lata naszej uczelni, jej wydziałów i Studium Języków Obcych, to mielibyśmy łącznie aż 320 świeczek do zdmuchnięcia. Jestem pewna, że dalibyśmy radę. Bo co 8303 głów to nie jedna. A tyle nas jest! Wszystkim razem i każdemu z osoba życzę udanego roku jubileuszowego. Zapraszam do wspólnego dzielenia się pięknymi chwilami. To nasz czas.