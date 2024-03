Politechnika Białostocka obchodziła Światowy Dzień Inżyniera 2024. Zobaczcie co się działo i jak inżynierowie mówią sami o sobie

Bycie inżynierem to dla mnie przygoda mego życia – dodaje mgr inż. Andrzej Jankowski, prezes firmy AquaRD Sp. z o.o. - Inżynier to taki człowiek, który rozumie jak to działa. Kiedy byłem młodym człowiekiem, wiedziałem że prąd mieszka w gniazdku, a jak się wyrzuca śmieci do kosza, to one znikają. Kiedy zostałem inżynierem, zrozumiałem że życie nie jest takie proste, że prąd nie mieszka w gniazdku, że wbrew pozorom odpady nie znikają z kosza na śmieci. Inżynieria zmieniła moje życie, nie tylko zawodowe, ale także prywatne. Na co dzień staram się żyć w taki sposób. Między innymi zajmuję się ogrodem gdzie mam ekologiczne rośliny, dlatego że człowiek staje się tym co je. Dlatego dla mnie bycie inżynierem to po prostu kojarzenie faktów. Dzięki temu, że jestem inżynierem mam możliwość odwiedzania niesamowitych miejsc i rozumienia na przykład co się dzieje z odpadami. Byłem kiedyś w potężnym ceramicznym piecu, który służy do utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych, widziałem jak są remontowane statki - to fantastyczna przygoda mego życia.