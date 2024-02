Juwenalia w Białymstoku. Poznaliśmy pierwsze gwiazdy i szczegóły wielkiego święta studentów

Organizację studenckiego święta kwotą 150 tys. zł wsparł też samorząd województwa podlaskiego.

- Juwenalia to bardzo dobry sposób na integrację studentów razem z mieszkańcami naszego regionu, a także bardzo dobry sposób na promocję naszego regionu, ale też pokazanie, że Białystok i województwo podlaskie to dobre miejsce do studiowania i do życia. To istotne, by cały czas dbać o to, żeby ludzie chcieli tu studiować, a później realizować tu swoje ambicje zawodowe i osobiste - podkreśla Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.