Politechnika Białostocka zaprasza na wspólne świętowanie Światowego Dnia Inżyniera. Organizatorzy pokażą co to znaczy inżynieria z pasją

Bycie inżynierem to fantastyczny sposób na karierę zawodową i bezpośredni wpływ na środowisko. 4 marca w Politechnice Białostockiej będzie można poznać znakomitego architekta Szymona Wojciechowskiego (APA Wojciechowski) i poznać wybitnych menadżerów, którzy rozwijają biznes zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

A to oznacza, że stosują innowacyjne technologie i rozwiązania projektowo-konstrukcyjne w harmonii z otaczającym światem. 4 marca w Auli Dużej przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej spotkają się najlepsi przedsiębiorcy, architekci, ale też dydaktycy i studenci, którzy już w trakcie zdobywania wiedzy tworzą wynalazki zgodne z ideą ochrony środowiska.

Światowy Dzień Inżyniera w Politechnice Białostockiej, to propagowanie inżynierii jako fascynującej ścieżki zawodowej – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Nasz dzień jest częścią międzynarodowego wydarzenia z synchronizowanymi uroczystościami na całym globie. Jako inżynierowie chcemy wspólnie zaszczepiać naszą pasję w młodych umysłach. Nasze święto stanowi wyjątkową okazję do podkreślenia wyzwań, jakie stoją przed inżynierią, promowania jej roli w zrównoważonym rozwoju oraz do wzrostu świadomości społecznej dotyczącej kluczowego znaczenia wiedzy inżynierskiej w społeczeństwie i w życiu każdego z nas.