Politechnika Białostocka ma nowego profesora tytularnego. Nominację otrzymała dr hab. Ewa Pawłuszewicz, prof. PB

Prowadzę zajęcia na kierunku automatyka i robotyka. Ich program dostosowałam ściśle do potrzeb tego kierunku – mówi prof. dr hab. Ewa Pawłuszewicz. - Wiedzę z matematyki oraz teorii sterowania, a także jej aplikacji w automatyce i automatyzacji, staram się przekazać moim studentom w sposób możliwie najprostszy. Moja droga naukowa pozwala mi spojrzeć na kształcenie na kierunku automatyka i robotyka całościowo, co przekłada się też na moją pracę dydaktyczną. Wyjaśniam studentom dlaczego w trakcie zajęć z matematyki poruszam pewne tematy i problemy oraz wskazuję na ich możliwe zastosowania w dalszym toku studiów. To trudne na pierwszym semestrze, na którym studenci mają jeszcze „szkolne” nastawienie do nauki i nie widzą kontekstu całych studiów. Satysfakcja przychodzi później, gdy po trzech, czterech semestrach studiów studenci dziękują: nauczyła nas Pani jak się uczyć i inaczej patrzeć na materiał, który poznajemy na zajęciach. Zdarza się również, że po latach od swoich absolwentów słyszę, że to o czym mówiłam w trakcie zajęć, przydało się im się w pracy zawodowej i zmieniło spojrzenie na różne rzeczy.