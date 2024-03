Tu wszystko jest jak w prawdziwym szpitalu. Politechnika Białostocka właśnie otworzyła Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej

– Absolwent inżynierii biomedycznej to jest taki ekspert, który łączy inżynierię z medycyną oraz technologiami informacyjnymi – tłumaczy Jolanta Pauk, dyrektor Instytutu Inżynierii Medycznej.

Ich zadaniem, już po skończeniu studiów, ma być serwisowanie i ewentualna naprawa podobnych sprzętów w placówkach zdrowia. Muszą więc dokładnie znać ich budowę i zasady ich działania. Na uczelni – oprócz laboratorium – będzie stworzony warsztat z aparaturą zepsutą, gdzie studenci będą uczyli się naprawiać aparaturę.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 10 lipca 2023 roku wprowadzono nowe stanowisko pracy w szpitalach – starszego inżyniera biomedycznego i młodszego inżyniera biomedycznego. Umożliwia ono dyrektorom podmiotów leczniczych na zatrudnianie inżynierów biomedycznych na jasnych zasadach. Jak się okazuje – jest to potrzebne.

– Nowoczesny szpital to olbrzymia liczba sprzętu medycznego. Rocznie na samą obsługę tego sprzętu wydajemy 3 mln zł. Musimy mieć specjalistów, którzy potrafią ten sprzęt obsługiwać. To naprawdę świetna sprawa, że absolwenci PB będą przychodzili do nas już przeszkoleni na tym konkretnym sprzęcie – mówi Cezary Nowosielski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku.