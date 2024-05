Akcja Inspiracja w Białymstoku. W wydarzeniu wzięło udział wielu młodych białostoczan

W poniedziałek (6 maja) w Pałacu Branickich w Białymstoku odbywała się Akcja Inspiracja. Wydarzenie skierowane było gównie do licealistów oraz studentów.

W trakcie Akcji uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału w interaktywnych panelach dyskusyjnych dotyczących m.in. budowania międzynarodowej kariery w młodym wieku oraz zwiększania innowacyjności regionu. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się lokalni przedsiębiorcy, aktywiści społeczni, liderzy życia publicznego oraz eksperci z różnych dziedzin.

W przerwach pomiędzy panelami można było skorzystać ze strzelnicy myśliwskiej, wziąć udział w rozgrywkach szachowych i konkursach z nagrodami.

Akcja Inspiracja to ogólnopolska seria spotkań integracyjno-motywacyjnych dla młodzieży organizowana we wszystkich województwach w Polsce przez Our Future Foundation. Głównym celem projektu jest zachęcenie młodych, zdolnych, ambitnych ludzi do zaangażowania się w działalność społeczną, polityczną oraz biznesową.

