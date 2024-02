Szkoła Podstawowa nr 53 w Białymstoku została najlepszą podstawówką w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Podstawowych

W tegorocznym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Podstawowych, opublikowanym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku okazała się bezkonkurencyjna w skali całego kraju. Podlaska placówka zajęła 1. miejsce w Polsce.

- Niezmiernie cieszę się z osiągniętego sukcesu i jestem dumny z naszych niesamowitych uczniów i wspaniałych nauczycieli. To wielka przyjemność pracować z młodymi ludźmi pełnymi pasji i chęci do nauki, zdeterminowanymi i otwartymi na wiedzę – podkreśla Dariusz Bossowski, dyrektor szkoły. Nasi uczniowie chętnie biorą udział w olimpiadach dla juniorów i konkursach przedmiotowych odnosząc w nich znaczne sukcesy. O niezwykle wysokim poziomie wiedzy naszych podopiecznych, świadczą także wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Staramy się zapewniać uczniom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju zainteresowań poprzez indywidualne podejście ukierunkowane na ich potrzeby, szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i możliwość udziału w programach międzynarodowych.