Znamy nazwiska wiceprzewodniczących białostockiej rady miasta

Wybory odbyły się podczas wtorkowej (7 kwietnia) sesji białostockiej rady miasta. Było to tak naprawdę pierwsze regularne spotkanie radnych – inauguracyjna sesja z 1 maja miała uroczysty charakter. Wtedy też radni wyłonili ze swojego grona przewodniczącego – a dokładniej przewodniczącą. Została nią Katarzyna Jamróz z Komitetu Truskolaskiego, radna od 2018 roku, która w poprzedniej kadencji pełniła funkcję szefowej klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.

Alicja Biały to z kolei nestorka w białostockim samorządzie. W tej kadencji przypadła jej w udziale rola radnej-seniorki inaugurującej kadencję. Biały jest radną Prawa i Sprawiedliwości.

Wreszcie Marek Tyszkiewicz to przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. To jego druga kadencja w radzie. Na co dzień jest aktorem Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki.