Przegląd prasy 29.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 Sesja rady miejskiej w Supraślu. Radni przeciwko wniesieniu skargi do WSA w sprawie podziału gminy. Obrady przerwano We wtorek 28 maja odbyła się druga sesja rady miejskiej gminy Supraśl. Na sesji miały być rozpatrzone cztery projekty uchwał związane z podziałem gminy Supraśl. Ostatecznie radnym udało się zagłosować tylko nad dwoma projektami. W pewnym momencie padł wniosek formalny o przerwanie sesji i kontynuowanie jej w czerwcu. Wniosek został przez radnych przyjętych, a obrady przerwane. Sesji towarzyszyło wiele emocji.

📢 Budowa szeregówek na osiedlu Starosielce w Białymstoku. Mieszkańcy chcą unieważnienia pozwolenia na budowę. Odwołali się do wojewody Mieszkańcy Starosielc uważają, że przy wydania pozwolenia na budowę szeregówek przy jednej z ulic na osiedlu mogło dojść do ewentualnych nieprawidłowości. Złożyli do wojewody podlaskiego wniosek o uchylenie decyzji prezydenta Białegostoku. Jego przedstawiciele zapewniają, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach [29.05.2024] Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce (stan na 26 maja 2024 roku). Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

Prasówka 29.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Honorowy Obywatel Łap upamiętniony. W mieście powstał skwer ks. prałata Józefa Wyznera W sobotę 25 maja odbyły się uroczystości upamiętniające ks. prałata Józefa Wyznera, który jest honorowym obywatelem Łap. Jego imię nadano skwerowi zlokalizowanemu u zbiegu ulic J. Matejki, Kard. S. Wyszyńskiego, J. Korczaka w Łapach. Odsłonięto też pamiątkową tablicę ufundowaną przez Komitet Społeczny Pamięci Ks. Prałata Józefa Wyznera Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Łapy.

📢 Rozmowa. Łukasz Maslowski, dyrektor sportowy Jagiellonii: Chcemy zrobić trzy, cztery ruchy transferowe Superpuchar Polski i gra w kwalifikacjach europejskich pucharów to siedem spotkań więcej niż w zakończonym sezonie, a jeśli awansujemy do fazy grupowej - 13. Jak na pół roku grania, to szalona różnica. Dlatego musimy powiększyć kadrę, chociaż nie oznacza to, że będziemy szaleć na rynku transferowym. Postaramy się nadal bazować na transferach bezgotówkowych - mówi dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok Łukasz Masłowski. 📢 Wielka draka na sejmiku. Poszło o nagranie z sesji. Mikrofony wychwyciły rozmowę dwóch radnych PO. PiS mówi o kupczeniu stanowiskami Ponad 10 tys. zł - tyle wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie będzie pobierał marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Plus kilka tysięcy złotych dodatku funkcyjnego oraz nieco więcej specjalnego. Do tego dojdzie jeszcze wysługa lat. Tak postanowili radni na drugiej sesji sejmiku województwa podlaskiego kadencji 2024-2029. Doszło też do ogromnej awantury przy dyskusji o wyborze przedstawiciela sejmiku w roli wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

📢 Włamał się do food trucka. Ukradł puszki z napojem i... bekon. Podejrzany 31-latek zatrzymany. Tłumaczenie zwala z nóg Do 10 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który dwukrotnie włamał się do lodówki przy food trucku, skąd ukradł 12 puszek z napojami i siedem paczek bekonu. Wybił też szybę w kabinie pojazdu, ale ze środka nic nie zabrał. Zatrzymany w poniedziałek (27.05) przez policję tłumaczył, że zrobił to, bo chciał trafić do aresztu. Był pijany. Miał ponad 3 promile w organizmie. 📢 W Tykocinie uczczono 80. rocznicę Masowej Wywózki Mieszkańców do obozów koncentracyjnych Mieszkańcy i przedstawiciele władz spotkali się na uroczystości upamiętniającej rocznicę wywózki mieszkańców Tykocina do obozów koncentracyjnych. Od tych wydarzeń minęło już 80 lat.

📢 Rezerwat przyrody Krzemianka. Nareszcie! Popularna kładka otwarta ponownie po wielkim remoncie Remont trwał długo, ale w końcu położona pod Białymstokiem kładka została udostępniona do zwiedzania. To niezwykłe miejsce.

📢 Atak migranta na żołnierza broniącego granicy z Białorusią. Ugodził go dzidą - WIDEO Migrant, który chciał nielegalnie dostać się do Polski z Białorusi, ugodził żołnierza - przekazał we wtorek rano wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek (KO). Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło incydent i dodało, że życiu wojskowego nie zagraża niebezpieczeństwo. W związku ze zdarzeniem, premier Donald Tusk zapowiedział, że w środę rano uda się na granicę z Białorusią. Wiadomo też, jakiego narzędzia użył migrant. 📢 28 maja obchodzimy Światowy Dzień Hamburgera. Oto najlepsze memy o hamburgerach Światowy Dzień Hamburgera to okazja do świętowania jednego z najważniejszych dań w światowej gastronomii. Hamburger, ze swoją prostotą i uniwersalnością, zyskał sobie stałe miejsce w sercach ludzi na całym globie. Obecność memów o hamburgerach w kulturze internetowej jest świadectwem kulturowego znaczenia tego dania i jego niesłabnącej popularności.

📢 Patryk Karbowski to tegoroczny Mister Polski. Podlasianin w walce o tytuł Mister Supranational zmierzy się z panami z całego świata Patryk Karbowski, pochodzący z podaugustowskiej wsi Żarnowo Drugie, zdobył tytuł Mistera Polski 2024 i teraz będzie reprezentował nasz kraj w walce o tytuł Mister Supranational 2024. Jego konkurenci przyjadą z Korei, Meksyku, Brazylii czy Słowacji. 📢 Droga S61. To trasa Via Baltica. Trwa budowa ostatnich odcinków. Będą też nowe utrudnienia. Zaczną się naprawy już wybudowanych fragmentów Od 3 czerwca kierowcy muszą uważać na zmiany na S61 w rejonie Miejsca Obsługi Podróżnych Górki Wschód/Zachód, pomiędzy węzłem Kolno a miejscowością Kobylin. Na odcinku niespełna 4 km zamknięta będzie jezdnia w kierunku Stawisk, a kierowcy będą korzystać z sąsiedniej jezdni w obu kierunkach. Jest to związane z naprawą gwarancyjną nawierzchni betonowej. To trasa Via Baltica, której dwa ostatnie odcinki są jeszcze budowane. Pierwszy ma być ukończony w III kwartale, drugi za rok.

📢 Polski żołnierz dźgnięty nożem. Ataki na funkcjonariuszy przy granicy W nocy z poniedziałku na wtorek został ranny nożem żołnierz pilnujący granicy polsko-białoruskiej. Sprawcą ataku był cudzoziemiec próbujący sforsować barierę na granicy. 📢 Piękna żona Kamila Grosickiego Zdjęcia! Dominika Grosicka na pikantnych kadrach Kamil Grosicki to wielokrotny reprezentant kraju. Piłkarz, który swoją szybkością na boisku zasłużył na ksywkę "TurboGrosik". 34-letni zawodnik może się pochwalić bardzo piękną żoną. 📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Najseksowniejsze stewardesy świata! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Dzień Samorządu Terytorialnego. Odznaki i podziękowania dla podlaskich samorządowców. Wśród wyróżnionych prezydent Białegostoku i marszałek 27 maja co roku obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego, ustanowiony na pamiątkę pierwszych, w pełni demokratycznych wyborów do rad gmin i miast 27 maja 1990 roku. Z okazji święta wojewoda podlaski Jacek Brzozowski wręczył podlaskim samorządowcom Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

📢 Podlaska KAS szuka pracowników! Zobacz ile można zarobić. Rozpoczął się nabór do Służby Celno-Skarbowej Ruszyła rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w województwie podlaskim. Dokumenty o przyjęcie do służby można składać tylko do 24 czerwca 2024 roku. Na chętnych czeka 19 etatów w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 28.05.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 28.05.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Horoskop dla grających w Lotto i Eurojackpot 28 maja 2024 Horoskop pomoże wygrać w Lotto i Eurojackpot?! Sprawdź! 28.05.2024 Horoskop dla grających w Lotto losowanie 28.05.2024 horoskop dla grających w Eurojackpot. Kto ma szansę na wygranie kumulacji w piątkowym losowaniu? Szczęśliwe numery? Te znaki zodiaku mają szczęście w grach liczbowych! 📢 Poczta Polska pozbywa się nieruchomości nad morzem. Zobacz ofertę firmy na tanie domki i działki Poczta Polska ogłosiła na swojej stronie wiele ofert nieruchomości położonych w województwach nadmorskich. Na sprzedaż są między innymi domki i działki w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co i za ile jest do kupienia od Poczty Polskiej w tych regionach kraju.

📢 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ruszyło z pobieraniem komórek krwiotwórczych Dawcy komórek krwiotwórczych nie muszą już podróżować do Warszawy. RCKiK w Białymstoku otrzymało od Ministerstwa Zdrowia zgodę na ich pobieranie. Od kwietnia w stolicy województwa podlaskiego odbyły się już trzy donacje.

📢 Maszt Jagiellonii na Rondzie Jagiellonii. To pomysł z budżetu obywatelskiego. Od lat na półce. Czy w końcu stanie w Białymstoku? Czy po zdobyciu mistrzostwa Polski przez Jagiellonię flagowy pomysł jej kibiców może w końcu się ziścić? Chodzi o maszt klubowy na rondzie, któremu patronuje białostocka drużyna. Choć inwestycja to pomysł z budżetu obywatelskiego wybrany do realizacji, od kilku lat jest przysłowiowym półkownikiem. Powód: brak pieniędzy. To znaczy były, ale nie tyle, ile chcieli potencjalni wykonawcy. 📢 Najbardziej nietypowe nazwiska mieszkańców województwa podlaskiego. Zobaczcie TOP 50. Dlaczego ich nie zmienią?! Nazwiska nie należy się wstydzić. Wielu mieszkańców regionu ma nazwiska nietypowe i jest z nich dumna (i bardzo dobrze!). Prawdopodobnie każdy choć raz spotkał się z nazwiskiem, które rozbawiło go do łez. W Podlaskiem nie brakuje osób, których nazwisko wywołuje uśmiech na twarzy. Wybraliśmy 50 nazwisk, które sprawią, że na długo je zapamiętacie. Zobaczcie naszą listę!

📢 Plaża Dojlidy otwiera sezon 2024. Płatne wejście od 2 czerwca (zobacz jakie atrakcje, sprzęt, wypożyczalnia, ceny, imprezy) Plaża miejska w Białymstoku jako jedna z pierwszych w kraju rozpoczyna sezon kąpielowy 2024. Od Dnia Dziecka - 1 czerwca - będzie można na Dojlidach wypoczywać pod okiem ratowników wodnych, a od 2 czerwca wstęp będzie płatny. Na cały sezon zaplanowano wiele atrakcji.

📢 Adrian Siemieniec uznany Trenerem Sezonu na Gali Ekstraklasy. Mówił o stresie i wyrzeczeniach rodziny 32-letni Adrian Siemieniec otrzymał nagrodę dla Trenera Sezonu w PKO Ekstraklasie za sezon 2023/2024. Architekt mistrzostwa Polski opowiadał ze sceny o stresie, ale i wyrzeczeniach członków rodziny, dzięki którym osiągnął spektakularny sukces. - Dzisiaj nagrodę wręczył mi selekcjoner Michał Probierz, u którego byłem kiedyś na stażu w Jagiellonii Białystok - to niesamowita historia - zaznaczył Siemieniec.

📢 Za nami 38. Dni Sztuki Współczesnej. Jeden z najbardziej znanych festiwali Białostockiego Ośrodka Kultury skupił fanów teatru i nie tylko Tegoroczne, 38. już Dni Sztuki Współczesnej przebiegły pod hasłem Have No Fear! Ale nie tylko strach leżał w obszarze zainteresowań organizatorów i artystów. Była w nim również odwaga - ta osobista, jak i cywilna czy zbiorowa. Festiwalowe spektakle i inne wydarzenia wyprzedawały się na pniu, dyskusje i spotkania z artystami przynosiły nowe spojrzenie na wiele spraw i aż żal, że kolejna edycja dopiero za rok. 📢 Krajowy Zjazd Lekarzy Rodzinnych w Lipowym Moście O aktualnych zagadnieniach związanych z podstawową opieką zdrowotną debatowali lekarze podczas XXVI Krajowego Zjazdu Lekarzy Rodzinnych, który jest oficjalną Konferencją Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie. Spotkanie odbyło się 17-18 maja w Lipowym Moście.

📢 Eurowybory 2024. Karol Karski na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Europoseł mówił o pakcie migracyjnym Im będzie więcej europosłów Platformy Obywatelskiej i jej koalicjantów, tym będzie gorzej dla Polski, tym gorzej dla takich województw jak podlaskie - mówił w poniedziałek 27 maja na Rynku Kościuszki ubiegający się o kolejną kadencję Parlamencie Europejskim Karol Karski. Razem z posłem Jackiem Sasinem skrytykowali rząd Donalda Tuska w kontekście przyjętego ostatnio przez UE paktu migracyjnego.

📢 Wypadek w Kopnej Górze. 4 osoby poszkodowane po zderzeniu busa z osobówką. Kierowca busa był pijany Wypadek w Kopnej Górze na drodze wojewódzkiej 676. W wyniku zderzenia busa z osobówką cztery osoby są poszkodowane i trafiły do szpitala. Droga jest zablokowana. 📢 Krzysztof Jurgiel odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. To efekt oskarżeń ze strony Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Sasina Europoseł Krzysztof Jurgiel złożył właśnie rezygnację z dalszego występowania pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówi, wynika to z braku zgody na standardy obecnie panujące w partii. Przypomnijmy, że przez władze partii został obwiniony za utratę przez PiS władzy w Podlaskiem.

📢 Jagiellonia Białystok będzie walczyć na czterech frontach, od Superpucharu po kwalifikację Ligi Mistrzów Jeszcze cieszymy się wielkim sukcesem, jakim jest zdobycie mistrzostwa Polski, ale pracujemy już nad tym, co nas czeka w przyszłym sezonie - mówi prezes Jagiellonii Białystok Wojciech Pertkiewicz. Piłkarze nowego mistrza Polski rozpoczynają urlopy, ale przed działaczami Dumy Podlasia poważne wyzwania. 📢 Białystok. Hulajnogi jak zawalidrogi. Są wszędzie. Na chodnikach, na trawnikach a nawet na... dachach. Czy miasto dostrzega problem? Białostoczanie znów narzekają na hulajnogi elektryczne. Pojazdy często porzucane są byle jak i byle gdzie. Zagracają nie tylko chodniki, ale i trawniki. Czasami trafiają też… na dachy samochodów. Czy miasto dostrzega problem? Co zamierza z nim zrobić? 📢 Kupcy i SM Piaski po nawałnicy porządkują teren bazarku przy Opałku. Wkrótce cały ryneczek będzie czasowo zamknięty Trwają prace porządkowe na bazarku przy Opałku, gdzie po krótkiej nawałnicy potężne drzewo runęło na stragany. Stoiska zostały doszczętnie zniszczone, kupcy stracili miejsca pracy. Teraz właściciele usuwają zniszczone boksy, natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski, do której należy teren ryneczku, jak najszybciej planuje usunąć olbrzymi pień, który pozostał pomiędzy budkami. Docelowo cały bazarek ma być zamknięty w związku z wymianą nawierzchni. Decyzja o tym, kiedy i na jak długo, zapadnie po spotkaniu dzierżawców z SM Piaski.

📢 Na Politechnice Białostockiej odbył się finał etapu regionalnego II edycji konkursu „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec” W sumie 24 zespoły uczniowskie z woj. podlaskiego przedstawiły komisji konkursowej swoje mini projekty badawcze. Pięć najlepszych drużyn otrzymało szasnę na udział w ostatnim etapie zmagań. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy i do ogrodu. Do kupienia tanio między innymi kosiarki, agregaty, wiertarki Najnowsze przetargi Agencji Mienia Wojskowego to gratka dla majsterkowiczów i miłośników przydomowych ogródków. W przetargach za niskie ceny można kupić sprzęt przydatny w każdym warsztacie, czy ogrodzie. Zobacz czego pozbywa się polska armia. 📢 Jagiellonia Białystok zadziwiła całą piłkarską Polskę. Oto dlaczego Żółto-Czerwoni zostali sensacyjnym mistrzem kraju Triumfując w sezonie 2023/24 w rozgrywkach PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok została 20. w historii piłkarskim mistrzem Polski. Drużyna trenera Adriana Siemieńca sprawiła ogromną sensację, bo przed sezonem nikt na nią nie stawiał. Oto, co - naszym zdaniem - w największym stopniu sprawiło, że zespół, który w poprzedniej kampanii bronił się przed degradacją, okazał się lepszy od gigantów naszego futbolu.

📢 Rail Baltica. Drugi etap prac inwestycyjnych na stacji Łapy. Wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji na stacji Od 23 maja w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac inwestycyjnych w Łapach, wprowadzone zostaly zmiany w komunikacji na stacji. Pociągi będą odjeżdżać z nowego peronu nr 2. Dostęp do peronu zapewni przejście podziemne od strony parkingu przy ul. Sikorskiego. PKP prosi o zwracanie uwagi na informacje wywieszone na stacji. 📢 Rolnicy. Podlasie. Bogdan z Borowskich Ciborów naprawia pług i narzeka na synów. Czy słusznie? Bogdan Kubala jest coraz aktywniejszy na swoim kanale youtube. Bohater serialu Rolnicy. Podlasie regularnie publikuje filmy przedstawiające prace, a także życie w jego gospodarstwie. Ostatnio naprawiał pług, którzy kupili synowie podczas jego nieobecności.

📢 Po wygranej Jagiellonii wielka feta na Rynku Kościuszki. Kibice i piłkarze świętowali historyczne zdobycie mistrzostwa Polski w piłce nożnej Tej radości kibiców nie da się opisać. Po zwycięskim historycznym meczu Jagiellonii z Wartą Poznań (3:0) i zdobyciu tytułu mistrza Polski fani Jagi świętowali do rana. Główna feta wraz z piłkarzami odbyła się na Rynku Kościuszki. Zobacz zdjęcia.

📢 Rajska posiadłość Filipa Chajzera – jacuzzi, plaża i cudny widok. Dom Filipa Chajzera jest na sprzedaż. Możesz zamieszkać na Mazurach Wyjątkowy dom Filipa Chajzera jest wystawiony na sprzedaż. Posiadłość w malowniczej okolicy zachwyca. Dziennikarz jest właścicielem dwóch komfortowym domów z jacuzzi i prywatną plażą w sercu Mazur, a jednego z nich chce się pozbyć. Zobacz, jak wyglądają rustykalne wnętrza domów celebryty z wyjątkowym widokiem. Jeden z nich możesz kupić za mniej niż 3 miliony złotych! 📢 Na Rynku Kościuszki powstaje wielkie koło młyńskie. Znów będzie można spojrzeć na miasto z lotu ptaka W niedzielę (26 maja) na Rynku Kościuszki zaczął się montaż gigantycznego koła młyńskiego. Diabelski młyn kolejny raz zawitał do Białegostoku. 📢 Choroby wykluczające ze służby wojskowej. Zobacz pełną listę Co roku ponad 200 tysięcy osób stawia się na kwalifikację wojskową celem nadania kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Przedstawiamy jakie choroby zwalniają na trwale lub czasowo od odbywania służby wojskowej

📢 Przeżyjmy to jeszcze raz. Mistrzowski mecz Jagiellonii Białystok. Tego się nie da opisać, zobacz co się działo na stadionie. Nowe zdjęcia! Jaga, Jaga, Jaga, Ja-gie-llo-nia! To był niezapomniany dzień dla wszystkich kibiców białostockiego klubu, ale nie tylko. Nawet, ci którzy nie są sympatykami piłki nożnej musieli dać się ponieść tym pozytywnym emocjom. Należy powtórzyć to jeszcze raz: Jagiellonia Białystok jest mistrzem Polski 2024! Kibice cały czas żyją zwycięstwem Jagi!

📢 Otwarcie Skweru im. Pawła Adamowicza w Białymstoku. Zobacz jak wygląda i jak bawili się mieszkańcy podczas Festynu Samorządności W niedzielę (26 maja) odbyło się oficjalne otwarcie Skweru im. Pawła Adamowicza. W uroczystościach, oprócz prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, wojewody, marszałka, radnych miejskich wziął też udział m.in. brat Pawła Adamowicza poseł Piotr Adamowicz czy prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz oczywiście mieszkańcy Białegostoku. Jednak otwarcie skweru nie było jedyną atrakcją tego dnia. Na placu pomiędzy ulicami Malmeda, Spółdzielczą i Białówny odbył się również Festyn Samorządności, podczas którego białostoczanie mogli się pobawić i zrelaksować.

📢 MEMY na Dzień Matki 2024. Zobacz najlepsze memy o mamach i śmieszne obrazki z okazji Dnia Matki Dzień Matki to wyjątkowe święto. Dziś szczególnie dziękujemy mamom za trud włożony w wychowanie. Dzień Matki to też okazja, by z uśmiechem spojrzeć na zachowania, codzienność i powiedzonka naszych mam. Oto najlepsze memy, demotywatory i śmieszne obrazki z okazji święta wszystkich mam. Zobacz memy z okazji Dnia Matki 2024. 📢 Piknik BeeFriendly w Białymstoku. Mieszkańcy Kopernika 2 poznawali tajemnice pszczół. Atrakcje połączone z Dniem Matki W niedzielę (26 maja) mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 2 w Białymstoku mogli wziąć udział w specjalnym evencie edukacyjnym ph. „BeeFriendly” zorganizowanym przez Rogowski Development. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci, warsztatów, ale też dużej dawki wiedzy. 📢 Nowe zdjęcia kibiców z meczu Jagiellonii Białystok z Wartą Poznań. Zobacz, kto zagrzewał Jagę do walki Sobotni (25.05) mecz Jagiellonii Białystok z Wartą Poznań na żywo śledziło ponad 20 tysięcy osób. Trybuny w żółto-czerwonych barwach wypełnione były po brzegi. Zobacz na niepublikowanych wcześniej zdjęciach, kto wspierał Jagę na stadionie przy Słonecznej.

📢 Święto Ulicy Kilińskiego w Białymstoku. Tym razem zamieniła się w wehikuł czasu, a białostoczanie mogli się poczuć jak w międzywojniu To był wielki powrót do lat 20. i 30 ubiegłego wieku. Ulica Kilińskiego zamieniła się w wehikuł czasu, a atrakcji nie brakowało. W niedzielę (26 maja) odbyła się kolejna już edycja wydarzenia ph. Święto Ulicy Kilińskiego, które ukazuje ten bardzo urokliwy zakątek miasta jako miejsce, w którym kultura i sztuka mają się dobrze. Wszystko za sprawą organizatora imprezy - DK "Śródmieście" oraz zaprzyjaźnionych instytucji i restauracji mieszczących się właśnie przy Kilińskiego lub w niedalekiej okolicy. 📢 Niedzielne handlowanie na giełdzie przy Andersa w Białymstoku. Zobacz, co można było kupić oraz ceny Owoce, warzywa, sadzonki, narzędzia i nie tylko. Zobacz, co można było znaleźć w niedzielę (26.05) na giełdzie przy Andersa w Białymstoku.

📢 Sześciu nowych księży w Archidiecezji Białostockiej. Święcenia w katedrze Archidiecezja Białostocka ma sześciu nowych księży. Absolwenci Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku przyjęli w sobotę (25.05) święcenia prezbiteratu z rąk metropolity białostockiego abp. Józefa Guzdka. 📢 Piłkarze i sztab Jagiellonii Białystok odebrali złote medale. Wielkie świętowanie na stadionie. Tłumy kibiców na murawie i totalny chaos Jagiellonia Białystok odniosła historyczny sukces - zdobyła mistrzostwo Polski w piłce nożnej. Tuż po zakończeniu ostatniego spotkania sezonu - wygrana 3:0 z Wartą Poznań - piłkarze oraz sztab szkoleniowy zostali uhonorowani złotymi medalami. Ceremonia odbyła się na środku boiska przy ulicy Słonecznej w Białymstoku. Mamy mistrza! Zobacz zdjęcia i wideo 📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. Zobacz dekorację nowych mistrzów Polski (galeria) Jagiellonia Białystok pokonała Wartę Poznań 3:0 i została po raz pierwszy w historii piłkarskim mistrzem Polski. Radość w stolicy Podlasia i całym regionie była ogromna, ale też Żółto-Czerwoni swoją postawą w całym sezonie 2023/24 zasłużyli na wspaniały sukces.

📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. 22 tysiące kibiców poniosło Jagę do mistrzostwa Polski. Atmosfera na trybunach była niesamowita 22 021 - tylu kibiców obejrzało na żywo mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Zwycięstwo 3:0 na zakończenie rozgrywek PKO Ekstraklasy dało Żółto-Czerwonym pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski. Atmosfera na stadionie przy ul. Słonecznej w stolicy Podlasia była niesamowita, ale i sukces ogromny. 📢 Jagiellonia - Warta Poznań 3:0. Mistrzem Polski jest Jaga! (galeria) 104 lata sportowy Białystok czekał na taki dzień. Po zdobyciu w 2010 roku Pucharu i Superpucharu Polski Jagiellonia osiągnęła największy sukces w historii klubu, zdobywając tytuł piłkarskiego mistrza Polski! Stało się tak po zwycięstwie Żółto-Czerwonych 3:0 u siebie z Wartą Poznań. 📢 Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Młoda Ultra wspierała Żółto-Czerwonych w drodze po mistrzostwo Polski. Zobacz jak wyglądał doping Wśród 22 tysięcy kibiców, wspierających Jagiellonię Białystok w meczu z Wartą Poznań (3:0), sześć tysięcy zajęło miejsca na "Młodej Ultrze". Dla najmłodszych sympatyków Żółto-Czerwonych obecność na meczu, który dał Dumie Podlasia pierwsze w historii mistrzostw Polski, była niezapomnianym przeżyciem.

📢 Łukasz "Bombel" Sobocin zginął w wypadku. Konwój żałobny przejechał ulicami Białegostoku. Żegnały go setki kierowców i motocyklistów Ciało białostockiego kierowcy rajdowego, motocyklisty i mechanika Łukasza Sobocina eskortowało ulicami Białegostoku kilkuset kierowców i motocyklistów. Żegnali go przy ryku silników i w dymie rac. Spoczął na cmentarzu w Dojlidach. 📢 Jagiellonia - Warta Poznań na Rynku Kościuszki. Tłum kibiców wspierał Jagiellonię w centrum Białegostoku. Te zdjęcia mówią wszystko! Przed meczem Jagiellonia Białystok - Warta Poznań czuć było jeszcze napięcie. Ale gdy padła pierwsza, później druga, w końcu trzecia bramka dla Jagi, wszystko puściło. Rynek Kościuszki, na którym w strefie kibica fani białostockiej drużyny oglądali spotkanie na wielkim telebimie, zamienił się w miejsce jednej wielkiej fety. Jagiellonia wynik 3:0 dowiozła do przerwy, a później kontrolowała spotkanie.

📢 Przysięga podlaskich terytorialsów w Białymstoku. Blisko 30 żołnierzy zasiliło szeregi 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. O dziewięć kobiet i dziewiętnastu mężczyzn wzbogaciła się w sobotę 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Nowy żołnierze złożyli przysięgę wojskową na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednocześnie istniejąca od siedmiu lat formacja otrzymała chorągiew. 📢 Jagiellonia - Warta Poznań. Zenek Martyniuk rozgrzał kibiców przed historycznym meczem (galeria) Przed decydującym o mistrzostwie Polski meczem 34. kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok - Warta Poznań kibiców Żółto-Czerwonych rozgrzał Zenek Martyniuk. Wielki fan Jagi zaprezentował swoje największe przeboje, a widzowie znakomicie się bawili, klaskając i kołysząc się w rytm znanych przebojów. 📢 Silny wiatr w Białymstoku. Powalone drzewo zniszczyło stragany na bazarku przy Opałku Potężne drzewo zniszczyło stargany handlowe na bazarku przy Opałku. To skutek krótkiej, ale bardzo intensywnej wichury, która przeszła nad Białymstokiem w piątek 24.05 wieczorem. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kupcy stracili swoje miejsca pracy.

📢 Rolnicy.Podlasie. To już koniec! Ostatni etap przebudowy podwórka Gienka i Andrzeja za nami. Zobacz, jak wygląda Na podwórku Gienka i Andrzeja trwają ostatnie porządki. Praktycznie już wszystko jest gotowe. Zostało sporo polbruku i bloczki betonowe. Jarek żartował, że z pozostałych bloków Andrzej powinien zbudować budę dla Promila. Nareszcie widać, jak prezentuje się całe podwórko po przebudowie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Kobieta zmienną jest! Szokujące metamorfozy pań w różnym wieku. Wystarczy odrobina cierpliwości Dobry makijaż potrafi zdziałać po prostu cuda. Spektakularną metamorfozę można sobie zafundować w każdym wieku. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu, pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy. Jeśli nie wierzysz, to zobacz w naszej galerii, jak makijaż potrafi wydobyć piękno i odjąć lat!

📢 XX jubileuszowa gala Podlaskiej Marki Roku. Zobacz, kto przyszedł do opery Schody Odeskie w Operze i Filharmonii Podlaskiej zapełniły się w piątkowy wieczór (24.05) lokalnymi vipami. Okazją do tego, by pokazać się w tej świątyni sztuki była jubileuszowa, dwudziesta gala plebiscytu Marka Roku (wcześniej Podlaska Marka Roku). 📢 Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen w Białymstoku. Eurowyborczy wiec na Rynku Kościuszki w słońcu i w deszczu. Zobacz, kto przyszedł Chcemy żyć normalnie - pod tym hasłem Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen spotkali się w wieczorem w piątek 24 maja ze swoimi sympatykami na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Eurowiec wyborczy z kandydatami do Parlamentu Wyborczego rozpoczął się w w blasku zachodzącego słońca, a przebiegał przy porywistym wietrze i w ogromnej ulewie. Sławomir Mentzen kończył swoje przemówienie przemoknięty.

📢 Finał XX edycji Podlaska Marka. Kto zdobył prestiżowe wyróżnienia za 2023 rok? Zobacz zdjęcia z gali Znamy nowe najlepsze odkrycie, produkt spożywczy, wydarzenie czy inwestycję na Podlasiu. W piątkowy wieczór (24.05) w Operze i Filharmonii Podlaskiej kolejny już raz wręczono prestiżowe Podlaskie Marki Roku za 2023 rok. Była to jubileuszowa, dwudziesta edycja plebiscytu organizowanego przez samorząd województwa. 📢 Donald Tusk w Białymstoku. W operze spotkał się z mieszkańcami. Promował kandydatów do Parlamentu Europejskiego O bezpieczeństwie Polski, prowadzeniu biznesu na terenach przygranicznych, ale też o konieczności zachowania jedności Unii Europejskiej mówił w piątek (24 maja) w Białymstoku premier Donald Tusk. Prezes rady ministrów przy okazji wsparł kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu. 📢 Medykaliowy przejazd po zdrowie. To już IV rowerowy rajd medyków ulicami Białegostoku. Zobacz zdjęcia Jechali lekarze, wykładowcy, studenci, ale i przyjaciele Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bo Medykaliowy Rajd Po Zdrowie to już tradycja. Przejazd rowerami przez ulice miasta - w ramach medykaliów - odbył się już po raz szósty.

📢 Sprawdź kim są Honorowi Obywatele Białegostoku? Zobacz kto dostąpił tego zaszczytu, a kto został go pozbawiony Władze Białegostoku 19 razy nadawały tytuł Honorowego Obywatela Miasta, przy czym dwa razy został on odebrany. To szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta, regionu lub kraju. Honoruje się za promowanie miejsca, wielkie zasługi, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii. Sprawdź kto znajduje się na liście honorowych obywateli Białegostoku. 📢 Wyprzedaż pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi. Do kupienia ciągniki, terenówki, ciężarówki i motorówki Agencja Mienia Wojskowego właśnie ogłosiła nowy przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki. Dawno nie było tak dużego wyboru pojazdów na licytacjach AMW, co sprawia, że ta najnowsza z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem. Ciekawostką jest policyjna motorówka na przyczepie, którą można mieć już za 15 tys. zł.! Zobaczcie co jeszcze oferują najnowsze przetargi AMW.

📢 Te krótkie fryzury odmłodzą każdą kobietę. Idealne na wiosnę, wybierz sama! Pixie cut, warstwowy bob a może stylu Pompadour? Wiosna w pełni, a to przecież najlepszy czas na zmiany! Nowa fryzura może optycznie wyszczuplić twarz. Zdecydujesz się na radykalną zmianę czy jednak delikatne podcięcie? Zobacz jak po wizycie u fryzjera zmieniły się kobiety na zdjęciach, może któraś cię zainspiruje? 📢 Nowe przetargi AMW 2024. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła licytację pojazdów takich jak ciężarówki, budy i przyczepy Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego zaplanowano na początek czerwca 2024 roku. To dobra okazja dla osób prywatnych oraz firm z powodu atrakcyjnych cen, szerokiego asortymentu, unikalnych przedmiotów oraz transparentności sprzedaży. Nowe licytacje organizowane przez wojsko dotyczą busów, ciężarówek i przyczep.

📢 Stowarzyszenie My dla Innych świętowało 16. urodziny. Jego pracownicy zostali uhonorowani Brązowymi Krzyżami Zasługi Białostockie Stowarzyszenie My dla Innych od 16 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Podczas urodzinowych uroczystości jego pracownicy zostali odznaczeni Brązowymi Krzyżami Zasługi.

📢 Memy o kierowcach BMW. Dlaczego internauci śmieją się z kierowców BMW i tworzą o nich memy? Śmiech z kierowców BMW i tworzenie memów na ten temat to zjawisko zakorzenione w stereotypach, które stały się popularne w kulturze internetowej. Choć nie każdy kierowca BMW zachowuje się w sposób przedstawiany w memach, to jednak humorystyczne przedstawienie pewnych zachowań zyskało dużą popularność. Memy o kierowcach BMW nie tylko bawią, ale także komentują społeczne i kulturowe aspekty związane z posiadaniem i prowadzeniem samochodów tej marki.

📢 Najnowsze licytacje w urzędach skarbowych. Ceny samochodów i naczep niższe o połowę! Podlaskie urzędy skarbowe pozbywają się prawie za darmo samochodów, naczep a także hulajnogi! Najnowsze licytacje zaplanowano na maj i czerwiec 2024. Chętni do zakupu tanich używanych pojazdów powinny przejrzeć zebrane przez nas aukcje. Wśród wystawionych pojazdów znalazły się m.in. citroen jumper, czy hulajnoga elektryczna.

📢 Nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego w maju 2024. Armia pozbywa się sprzętu warsztatowego za bezcen Majowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to świetna okazja do kupna przydatnych przedmiotów za nieduże pieniądze. Szeroki asortyment unikalnych i wytrzymałych produktów z pewnością przyciągną wielu chętnych. Jeśli jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy zwyczajnie rozglądasz się za dobrymi okazjami, przetargi AMW mogą być tym, czego szukasz. W majowym asortymencie od wojska znajdziesz przede wszystkim wyposażenie warsztatu samochodowego. 📢 Pamiętacie taki Białystok? Te miejsca zmieniły się bezpowrotnie. Stolica woj. podlaskiego na archiwalnych zdjęciach Białystok kilkanaście lat temu to było zupełnie inne miasto. Po rynku jeździły samochody, Akcent ZOO przygnębiał wielkimi klatkami a na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Piłsudskiego nie było przejść podziemnych. 📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom nowego jurora „The Voice of Poland” – galeria zdjęć Ola Kwaśniewska mieszka z Kubą Badachem w najmodniejszej dzielnicy Warszawy. Tu celebryci uwili swoje rodzinne gniazdko. Koniecznie zajrzyj do domu nowego jurora „The Voice of Poland” i córki prezydenta. Zobacz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą.

📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku. Zobacz podsumowanie oraz nowe zdjęcia z parady i koncertów! Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Białostockiej zorganizowały Juwenalia Białystok 2024 na kampusie Uczelni. Przez dwa dni w największej w Podlaskiem imprezie plenerowej wzięło udział około 30 000 osób.

📢 Noc Muzeów 2024 w Białymstoku. Komendę Wojewódzką Policji odwiedziły tłumy! Pierwszy raz w historii funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku włączyli się w "Noc Muzeów". W sobotę, 18 maja, od godz. 18, tylko w tę jedną noc w roku można było zwiedzić budynek przy ul. Sienkiewicza 65. W programie był m.in. koncert policyjnego chóru w sali zegarowej, podróż po kartach historii policji, pokazy umiejętności funkcjonariuszy, również tych czworonożnych. Nie zabrakło również prezentacji policyjnego sprzętu, miasteczka ruchu drogowego dla najmłodszych, czy stoisk profilaktycznych.

📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę!

📢 Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych?

📢 Wielka firma państwowa sprzedaje nieruchomości na Mazurach. Do kupienia działki i domki w atrakcyjnej lokalizacji Marzenia o niewielkim domku na Mazurach są na wyciągnięcie ręki. Właśnie wśród oferowanych na sprzedaż nieruchomości przez Pocztę Polską można właśnie znaleźć takie nieruchomości. Przedstawiamy ofertę nieruchomości od Poczty Polskiej. 📢 Podlaskie wędliny. Najlepsze tradycyjne kiełbasy i wyroby masarskie: wędzone, pieczone, pasztety. Gdzie je kupić i jak zamówić? Podlaskie wędliny tworzone według rodzinnych receptur zaspokoją gusta największych miłośników mięsa. Produkowane są z pasją, z najlepszych składników i bez zbędnych ulepszaczy. Zobacz zestawienie podlaskich producentów wędlin, którzy spełniają rygorystyczne normy.

