Szybki wypad z Białegostoku. Najlepsze pomysły na jednodniową wycieczkę, do 50 km. Sprawdź, gdzie warto się wybrać. TOP 35! Piotr Łozowik

Sezon turystyczny rozpoczął się na dobre. Ładna pogoda skłania do wyjazdów i wycieczek. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na dłuższy wyjazd czy to prze wzgląd na ograniczenia finansowe, obowiązki zawodowe czy rodzinne. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie warto pojechać nie odjeżdżając za daleko od Białegostoku. Sprawdź co warto zobaczyć w odległości do 50 km od centrum miasta.