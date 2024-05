Kiedyś nie było Netflixa i Amazon Prime... Kina w Białymstoku sprzed lat. Co za klimat, ile wspomnień! dd

20 lat temu, by zobaczyć nowości filmowe trzeba było udać się do kina. Na wielkim ekranie filmy robiły jakby większe wrażenie, a popcorn był sprzedawany jeszcze dość nieśmiało. Fotele może nie były tak wygodne jak dziś, ale kto miło nie wspomina klasycznych kin sprzed lat? Starsi niech sobie przypomną, a młodzi zobaczą, co się działo przed erą serwisów streamingowych!