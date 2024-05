Nasz Patronat. Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza do teatru! Trwa projekt "Młodzieżowy teatr włączający". Zobacz co się jeszcze wydarzy

W trakcie cyklicznych zajęć powstają etiudy, ruchy sceniczne, wypowiedzi na temat łagodzenia konfliktów oraz wojen. Uczestnicy znajdują właściwe sposoby na wyrażenie odczuć i emocji. To także czas służący zbudowaniu scenariusza działania performatywnego jako finałowego spektaklu.

W pierwszym etapie, obejmującym kwiecień i maj, uczestnicy biorą udział w serii warsztatów historycznych i teatralnych. Pomagają im one w tym, by mogli w pełni włączyć się w proces artystyczny. Ich instruktorami są profesjonalni twórcy, m.in.:

"Młodzieżowy teatr włączający" - próby i spektakl finałowy już jesienią

Kolejny etap to próby, które będą się odbywały we wrześniu i spektakl finałowy (wrzesień-październik), który zostanie zaprezentowany w czterech miejscowościach w województwie podlaskim:

Pokazy będą miały charakter angażujący widzów, co w zamyśle posłuży przełamywaniu barier między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Spektakl będzie łączył wszystkich wspólnym problemem, którym jest doświadczenie - nawet pośrednie - wojny. Po ostatnim spektaklu zostanie zorganizowany piknik integracyjny. Będzie to przestrzeń do wymiany doświadczeń i odczuć związanych z projektem oraz rozmów o dalszej perspektywie współpracy.