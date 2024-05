Na kulturę, na sport, na pikniki sąsiedzkie. Są pieniądze na działania integrujące białostoczan i uchodźców Andrzej Kłopotowski

Do podziału jest 75 tysięcy złotych. Wsparcie ma otrzymać co najmniej piętnaście inicjatyw wspierających integrację białostoczan z uchodźcami. Jest już czas na zgłaszanie pomysłów. Nabór potrwa do 16 czerwca.