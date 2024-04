Kwiecień w Książnicy Podlaskiej. Będzie coś nie tylko dla miłośników książek. Czekają warsztaty, spotkania i kiermasz

Środy literackie ze specjalnymi gośćmi

Coś dla seniorów i dla rodziców

A już 12 i 13 kwietnia odbędą się warsztaty "Zrozumieć nastolatka. Warsztaty dobrego rodzica". To propozycja adresowana do rodziców, nauczycieli, wychowawców i opiekunów. Poprowadzi je Elżbieta Powichrowska - specjalista terapii uzależnień, pedagog i profilaktyk.

Z kolei 19 kwietnia o godz. 18 na VI piętrze rozpocznie się spotkanie taneczne "Złote piątki" skierowane do seniorów. Będzie to doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu, nawiązania nowych znajomości i poprawy samopoczucia. Na spotkaniach będą bawić się przy dźwiękach znanych i lubianych przebojów, które porwą każdego na parkiet. Imprezę poprowadzi Tomasz Sadowski - iluzjonista, prezenter muzyczny, człowiek wielu talentów. Wstęp jest bezpłatny.