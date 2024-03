Książnica Podlaska zaprasza na marcowe wydarzenia. Zobaczcie co się będzie działo w tym tygodniu. Czeka mnóstwo ciekawych imprez

Na dobry początek tygodnia, już we wtorek, 19 marca o godz. 17 rozpocznie się kolejne z cyklu spotkanie z dietetykiem Agnieszką Kucharczyk. Tym razem opowie ona o diecie w chorobach układu krążenia oraz profilaktyce zawału i udaru. Spotkań będzie jeszcze kilka. Już 26 marca o tej samej porze spotkanie upłynie pod hasłem: "Dieta dla mózgu. Co jeść, aby zmniejszyć ryzyko depresji, demencji i cieszyć się sprawnym umysłem na długo?". A 9 kwietnia, również o godz. 17 - "Popularne diety: dlaczego nie działają? Najzdrowsze zioła i przyprawy". Wszystkie spotkania odbywać się będą w budynku głównym Książnicy Podlaskiej (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14A).

Również 19 marca o godz. 18 w Galerii Parter wystartuje wydarzenie, które odbędzie się w ramach XXV Dni Kultury Kresowej 2024. W 2021 roku, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu EtnoPolska, Książnica Podlaska zrealizowała projekt „Było. Jest! Co będzie? Podróże po tradycji z Zygmuntem Glogerem”. Podczas spotkania będzie można poznać efekty jego realizacji. Jest to próba nowatorskiego podejścia do dzieło i dorobku tej wielkiej postaci kultury polskiej. Zaproponujemy świeże podejście zachęcające do wejrzenia na spisane tradycje i przeszłość nie tylko z perspektywy własnego dziedzictwa, ale też jako przykładu na zachowanie teraźniejszości. Organizatorzy zachęcają odbiorców, by ci stawali się współczesnym Zygmuntem Glogerem i pozwalali historiom być zapamiętanymi na potrzeby własne i przyszłych pokoleń. Do podjęcia rozważań posłużą nam dwa profesjonalne filmy krótkometrażowe z muzyką na żywo do których stworzenia zaangażowano aktorów i statystów a także stworzono zupełnie nową, porywającą ścieżkę dźwiękową w stylistyce etno zderzającej melodie i słowa spisane przez Zygmunta Glogera z muzyką współczesną.