Przed nami IV Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Teatralnej PIKtoGRAmy. Warto zgłosić się już dziś! Zobaczcie jak to zrobić Urszula Śleszyńska

Przegląd odbędzie się już w połowie kwietnia Materiały promocyjne

Już w połowie kwietnia rozpocznie się IV Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Teatralnej PIKtoGRAmy. Ma on inspirować do rozwijania zainteresowań artystycznych, wrażliwości estetycznej i twórczej współpracy przez recytację, śpiew i działania teatralne. Adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i średnich, a także do osób dorosłych z całego województwa podlaskiego.