13. edycja Konkursu Fotograficznego Ogólnopolskiego Przeglądu Fotografii Współczesnej "Sposoby widzenia" za nami. Wystawa zdjęć już w sobotę

To jednak nie wszystkie aspekty znikania. W fotografii przyrodniczej trzeba zniknąć z zasięgu zmysłów zwierząt, by móc wykonać najlepsze zdjęcia. Podobnie jest w fotografii teatralnej, koncertowej czy reportażowej – fotograf musi zniknąć i stać się częścią tła całego wydarzenia. Czasem musimy także „zniknąć” własne ego, aby nawiązać lepszy kontakt z bohaterami zdjęć.

A jak ze znikaniem poradzili sobie uczestnicy tegorocznej edycji konkursu? O tym na pewno będą się toczyć rozmowy podczas wernisażu. I toczyły się też zapewne wśród jurorów, którzy pracowali w składzie: Katarzyna Sagatowska, Jakub Dziewit, Artur Reszko.

W swoim werdykcie, który w całości możemy znaleźć na stronie Białostockiego Ośrodka Kultury możemy przeczytać m.in., że

"Znikanie" jako temat konkursu fotograficznego to hasło-klucz wręcz idealne, odnoszące się prawie bezpośrednio do Barthesowskiej myśli, że fotografia pokazuje to coś, czego już nie ma i nigdy nie wróci – a jednak zostaje przecież na fotografii. Hasło to jest więc zaproszeniem do opowieści o tym, co odeszło lub odchodzi – społecznościach, kulturach, zjawiskach, zwyczajach. Ale także: konkretnych osobach, naszych bliskich, osób, za którymi tęsknimy. Odrębną, liczną grupę zgłoszeń stanowiły te odnoszące do tożsamości czy też relacji samych osób autorskich z rzeczywistością – mnogość wypowiedzi zdjęciowych podejmujących tę tematykę pokazuje, że uważność na drugą osobę to zjawisko, którego ciągle nie jest wystarczająco dużo (dbajcie/dbajmy o siebie!). Wreszcie część zgłoszeń skupiała się na dosłownym rozumieniu pojęcia i przedstawiało fizyczny proces znikania – czy to obiektów na zdjęciach, czy to samych zdjęć, w ich specyficznej materialności. Jako jury zdecydowaliśmy się nagrodzić prace, które były spójne i świadome, ale przede wszystkim przemawiały najmocniej do naszych emocji i zostawiały w nas największe poruszenie. Z zadowoleniem zauważamy też jednak, że wśród tematów trudnych pojawiały się także propozycje humorystyczne, z uśmiechem podchodzące do tematu.