Ponad 300 zdjęć najlepszych fotografów prasowych zobaczyć można w Białostockim Ośrodku Kultury w ramach wystawy Grand Press Photo

Dla mnie to był proces - mówi Agnieszka Sadowska. - Kiedy zaczęłam jeździć na granicę, to na początku nie umiałam ustalić co jest istotne, co jest ważne w tym, co fotografuję. Dopiero z czasem wyzwoliłam w sobie emocje i mój stosunek do tej sprawy dojrzał. To mi pozwoliło o wiele mądrzej decydować o kadrze i o tym, co chcę wybrać, co sfotografować (...) Czasami poświęcałam na poszczególne sytuacje dużo czasu. Fotografowałam z każdej strony, ale oczywiście z zachowaniem respektu wobec ludzi, których fotografuję (...) Ta konkretna sytuacja trwała naprawdę bardzo niedługo. Było tam więcej osób, ale to - o ile sobie przypominam - ona była jedyną dziewczyną. I rzeczywiście - była przerażona. Część osób z tej grupy była chora. Miałam sekundę albo dwie żeby wykonać to zdjęcie, kiedy światło które przyniósł ze sobą pomagający im Człowiek Lasu - Mariusz Kurnyta błysnęło na jej twarzy poprzez chaszcze.