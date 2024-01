Wystawa Grand Press Photo 2023 w Białymstoku. Wernisaż już w poniedziałek w kinie Forum. Nie może Was zabraknąć!

Podobnie jak w ubiegłym roku, wojna w Ukrainie była głównym tematem zgłoszonych do Grand Press Photo fotografii. Przełożyło się to również na nominacje i nagrody w wielu kategoriach. Nie zabrakło również zdjęć prezentujących szeroki przekrój tematów społecznych, związanych ze środowiskiem naturalnym oraz dotyczących wydarzeń sportowych.

Warto się na tę wystawę wybrać choćby z tego względu, żeby spojrzeć w przeszłość, na miniony rok - dodaje Pawlukiewicz. - Z perspektywy być może łatwiej nam będzie pewne rzeczy zobaczyć, zrozumieć, przyjąć do wiadomości, do siebie, do serca. Ale też spojrzeć w szerszej perspektywie na ten obecny, 2024 rok w którym przyjdzie nam uczestniczyć. Ta wystawa też troszeczkę opowiada o tym, jak spojrzeć na innego człowieka, przed którym stoją pewne wyzwania, których my sami nie mamy.