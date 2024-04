Sposoby widzenia do zobaczenia w BOK. To już 13. edycja konkursu fotograficznego. Zobaczcie kto wygrał, a kto... został zdyskwalifikowany

Chodzi o nagrodę, którą otrzymał Jacek Orzeł za cykl "Zanikanie myśli zanikanie mózgu otępienie skroniowo czołowe". Już po ogłoszeniu wyników konkursu pojawiły się wątpliwości czy jego prace zostały wykonane w technice fotograficznej. Jak w swoim oświadczeniu zapewnili członkowie jury:

Przeprowadzona przez nas analiza zgłoszenia oraz innej dostarczonej dokumentacji każą wnioskować, że rzeczywiście proces powstania obrazów nie był procesem fotograficznym, a jedynie graficznym, najprawdopodobniej przy wykorzystaniu generatorów działających dzięki algorytmom SI. Narzędzia do analizy obrazów wskazują 99% pewności użycia narzędzi SI. Dodatkowo pliki dostarczone przez Jacka Orła jako „oryginały” obejmują jedynie wycinki obrazów ze zgłoszenia; nie był on także w stanie dostarczyć żadnej dokumentacji fotograficznej procesu twórczego (w ramach którego, zgodnie ze swoimi deklaracjami, przygotowywać miał rzeźby, które później miały być przez niego przefotografowane). W związku z tym podjęliśmy jako jury decyzję o dyskwalifikacji tego zgłoszenia. Jako osoby zajmujące się na co dzień kulturą wizualną nie piętnujemy świadomego używania narzędzi do generowania obrazów (tych, które nie naruszają praw autorskich twórców) – uznajemy, że może to być jedno z narzędzi służących do osiągnięcia zakładanego przez osobę twórczą celu. Jednakże działanie takie nie jest działaniem fotograficznym, więc powstałe w ten sposób obrazy nie mogą być przedmiotem oceny w konkursie fotograficznym. Utrzymywanie przez autora, że jest to jego dzieło fotograficzne odbieramy jako cyniczną próbę oszustwa i całkowicie potępiamy.