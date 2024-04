Konkurs fotograficzny Podlaskiego Instytutu Kultury rozstrzygnięty. Zobacz kto zwyciężył oraz kiedy i gdzie będzie można zobaczyć prace

Tematem konkursu była „Przestrzeń liminalna” (z łac. liminen – próg). To innymi słowy „przestrzeń pomiędzy” – oddziela w domu dwa pokoje, a także dom i świat zewnętrzny, strefę znaną i bezpieczną od nieznanej i niebezpiecznej, sacrum od profanum.

Temat miał pobudzić fotografów do poszukiwań ciekawych interpretacji zagadnienia, do wrażliwości. Chodziło nam o to, by fotografie nie miały jedynie walorów estetycznych, ale również skłaniały do dyskusji – mówi Adam Ślefarski z Podlaskiego Instytutu Kultury.