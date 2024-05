Nasz Patronat. Za nami VI Wojewódzkie Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "MELPOMENA 2024". Zobacz kto wygrał

Udział w konkursie mogły wziąć dzieci i młodzież, którzy są skupieni w zespołach teatralnych. To uczniowie i wychowankowie placówek edukacyjnych i opiekuńczych z terenu województwa podlaskiego. Spektakle oceniało profesjonalne jury - Karolina Mazurek (przewodnicząca), Anton Ilyin, Paulina Miłkowska. Grand Prix postanowili przyznać Kołu Teatralnemu „Deska” ze Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach za spektakl pt.: „A niech to gęś kopnie!” w reżyserii Pauliny Pruszyńskiej .

Było dużo twórczego zamieszania, dużo dzieci nastawionych pozytywnie i częstokroć bardzo zakręconych, które chcą coś powiedzieć, chcą swoją grą coś przekazać innym - mówi Bożena Cylko, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym, organizatorka Melpomeny. - Uważam, że to było naprawdę bardzo ekscytujące. I uczące nas, dorosłych, że nie liczy się tylko to, co jest bardzo poważne. Bo nawet ważne rzeczy można przedstawić w ciekawej, ale nieco luźniejszej, teatralnej formie, która jest świetnie przyjmowana również przez dorosłych, nie tylko przez dzieci.

To był wyjątkowy czas. Pełen teatru przez duże "T", mimo że wykonywanego przez dzieci i młodzież zajmujących się nim póki co amatorsko, to będącego na bardzo wysokim poziomie. Młodzi artyści nie dali się tremie i na scenie wypadli naprawdę świetnie.

To był zaszczyt obserwować młodych ludzi z tak wielką pasją do teatru - twierdzi Anton Ilyin, jeden z członków jury. - Naprawdę mieliśmy ciężkie zadanie, żeby wybrać ten jeden zespół który dostanie główną nagrodę. Cieszę się, że publiczność przyznała nam rację, co do naszego wyboru. Wygrany zespół - „Deska” z Pogorzałek, zaprezentował swoją adaptację dramatu „A niech to gęś kopnie” z wyjątkowym poczuciem humoru i dystansem do siebie. Główna aktorka, grająca gęś tak nas urzekła, że dostała dodatkowo wyróżnienie aktorskie. Jak się później okazało, to był jej debiut sceniczny. Piękna, minimalistyczna scenografia z kartonu urzekła nasze lalkarskie serca.

Przedstawienie o sensie życia podane w ciekawej formie

To przedstawienie, które z przymrużeniem oka potraktowało rzecz bardzo poważną, czyli poszukiwanie sensu życia - zapewnia Bożena Cylko. - Młodzi aktorzy mówili o tym, że nawet kiedy stracimy sens życia, to przy wsparciu innych, życzliwych nam osób, ten sens życia możemy odzyskać. Najbardziej przypadła mi tu do gustu rola gęsi - miałam wrażenie, jakbym oglądała prawdziwą gęś! Zwierzę, które mówi ludzkim głosem i mówi o rzeczach bardzo ważnych, czyli o poszukiwaniu sensu życia.

Dyrektorka twierdzi, że zaskoczył ją wysoki poziom teatrów i przygotowania dzieci do występów. Dodaje, że widać, że z roku na rok dzieci coraz poważniej traktują to, co robią na scenie. Coraz lepiej się do tego przygotowują.