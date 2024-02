Nauczyciele i nie tylko! Spróbujcie swoich sił w recytacji i poćwiczcie dykcję. Wszystko to już 28 lutego w Pracowni Teatralnej Urszula Śleszyńska

Justyna Godlewska-Kruczkowska w Pracowni Teatralnej Urszula Śleszyńska

Już tylko do 1 marca można zgłaszać się do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Doroty Radomskiej organizowanego przez Fundację Pracownia Teatralna. Ale zanim to nastąpi, już w środę, 28 lutego, odbędą się warsztaty przygotowujące do udziału w konkursach recytatorskich. Organizatorzy zapraszają do Pracowni Teatralnej przy ul. Mickiewicza 71A.