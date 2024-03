Startuje Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Doroty Radomskiej. Zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania. Zobacz co w programie

Uczestnicy konkursu będą mieli dni wypełnione po brzegi różnymi atrakcjami i przesłuchaniami

Uczestnicy konkursu już w piątek spotkają się w Fundacji Pracownia Teatralna Justyny Godlewskiej-Kruczkowskiej przy ul. Mickiewicza 71a w Białymstoku, aby wyruszyć do Supraśla, do legendarnego Teatru Wierszalin, gdzie wezmą udział w specjalnie przygotowanych warsztatach. Jak zapewniają organizatorzy - to ważna część przygotowań do prezentacji konkursowych, które będzie można oglądać niemal przez całą sobotę w Akademii Teatralnej przy ul. Sienkiewicza 14 w Białymstoku w Sali Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego.