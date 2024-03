Warsztaty recytatorskie w Pracowni Teatralnej. Było ciekawie, w miłej, rodzinnej atmosferze i z dużą dawką wiedzy

Takie warsztaty to jest bardzo potrzebny i dobry pomysł - zapewnia jedna z uczestniczek spotkania, Aneta Kaliściak, polonistka, bibliotekarka. - W Białymstoku, w zasadzie, nauczyciele nie mają gdzie się nauczyć jak być instruktorem recytacji. To jest jedna z takich inicjatyw, która pozwala zdobyć jakiekolwiek szlify instruktorskie. Chociażby nawet nieformalne. Bo tutaj są ludzie, którzy są doświadczeni.

Aneta Kaliściak pracuje w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Recytacją, przygotowaniem młodzieży do recytacji zajmuje się już prawie 15 lat.

Ideą dobrej recytacji jest możliwość, by tekstem literackim mówić o swoich emocjach - twierdzi nauczycielka. - A emocje mamy wszyscy i zawsze. Myślę, że różnorodność tekstów literackich pozwala znaleźć taki, który będzie odpowiadał emocjom, czy chęciom wypowiedzi rectatora. To jest tylko kwestia zaangażowania instruktora i recytatora, by te teksty znaleźć, by młodzież popchnąć w dobrym kierunku. Natomiast na pewno takie warsztaty czy konkursy sprawiają, że przynajmniej niektórzy, zaczynają czytać. Nawet jeśli dotąd tego nie robili, lub robili to niechętnie, z przymusów lekturowych.