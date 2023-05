Pracownia Teatralna w Białymstoku zaprasza na projekt Spektakle dla sąsiadów. Przyjdź na darmowy spektakl! Rozrywka dla dzieci i dorosłych

- Dlaczego warto odwiedzić Pracownię Teatralną w tę niedzielę - zastanawia się Justyna Godlewska-Kruczkowska. - Dlatego, że "Granica" to świetne przedstawienie, w którym Karolina Mazurek zabiera nas w podróż w czasie pociągiem relacji Grodno-Białystok. Ale nie tylko. Będzie to też wyjątkowa okazja by poznać nas i naszą Pracownię.

- Będzie można spotkać się z nie tylko z sąsiadami, ale i z teatrem, kulturą - zapewnia Godlewska-Kruczkowska. - By odpocząć, pośmiać się i wzruszyć oraz by miło spędzić niedzielne popołudnie. Dzielimy się z państwem, z ogromną radością, wszystkim co mamy w naszym teatralnym domu.

I to wszystko za darmo. A to za sprawą wsparcia miasta i projektowi, który pomaga realizować małe przedsięwzięcia osiedlowe.

Poprzez realizację darmowych pokazów spektakli Pracownia przyczynia się do promocji kultury niezależnej i offowych twórców. Ma też szansę stać się miejscem integracji kulturalnej mieszkańców osiedla Mickiewicza. Twórcy zapewniają, że chcą również zaktywizować osoby starsze z osiedla do aktywności kulturalnej.

- Grać dla dzieci jest o tyle trudno, że dziecko zawsze powie prawdę - mówi Karolina Mazurek, aktorka. - Nie boi się powiedzieć, że coś mu się nie podoba. Widz dorosły będzie to ukrywał, natomiast dziecko szczerze powie, że coś jest nie tak. Ale jest to też niesamowicie piękne i cudowne, kiedy dzieci chcą ze mną wchodzić w interakcje, chcą razem z detektywem rozwiązywać zagadki i chcą pomagać nam rozwikłać tajemnice zaginionych przedmiotów.

- To są nasze spektakle stypendialne - mój i mojej żony Karoliny - mówi Anton Ilyin, reżyser, instruktor teatralny. - I chcemy, żeby one żyły. Żeby nie zniknęły po dwóch czy trzech zagraniach w ramach stypendium. Pragniemy też, by mieszkańcy osiedla Mickiewicza i wszyscy białostoczanie mogli nas poznać i zobaczyć, że sztuka w Białymstoku nie tworzy się tylko w teatrach instytucjonalnych, czy bardziej znanych zespołach offowych. Chcemy pokazać, że są młodzi twórcy którzy tworzą, chcą tworzyć i robią fajne rzeczy. Mamy przestrzeń, co jest ważne. I jeśli tylko widz będzie zainteresowany, to my z chęcią będziemy grać.