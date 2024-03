Patryk Ołdziejewski, aktor białostockiego Teatru Dramatycznego został laureatem Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Zobacz jakie piosenki śpiewał

Przegląd Piosenki Aktorskiej odbył się we Wrocławiu już po raz 44. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń teatralnych w Polsce. Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki od lat jest najważniejszą częścią i punktem kulminacyjnym Przeglądu. W poprzednich latach laureatami zostali m.in. Ralph Kamiński, Maciej Musiałowski, czy Karolina Czarnecka.

W tym roku laureatem II wyróżnienia został Patryk Ołdziejewski – aktor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Grand Prix, czyli statuetkę Złotego Tukana otrzymali Hugo Tarres i Mateusz Tomaszewski.

Mam wrażenie, że jeszcze nie do końca jestem świadomy tego, co się wydarzyło - zapewnia Patryk Ołdziejewski. - We Wrocławiu spędziłem bardzo piękny czas. Warsztaty, koncerty, spektakle, spotkania, rozmowy, inspiracje, aż tu nagle… sobota i finał. Jestem przeogromnie szczęśliwy. Ale chyba najbardziej jestem szczęśliwy z tego, czego w tym czasie doświadczyłem od ludzi. Dostałem mnóstwo pięknych wiadomości z życzeniami, kciukami, duchowym wsparciem oraz płynącą do mnie pozytywną energią. Za to wszystkim, ze łzami radości w oczach, dziękuję. Ściskam każdego i kłaniam się nisko.