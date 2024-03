Warsztaty z tworzenia pisanek i inne ciekawe atrakcje w DK "Śródmieście". Zobacz co się będzie działo w centrum miasta w najbliższych dniach

Quilling to technika polegająca na zwijaniu pasków papieru w kształty spiralek, które następnie formuje się w różne elementy. Jest to czasochłonna technika plastyczna, która pozwala na stworzenie niepowtarzalnych i oryginalnych ozdób. Warsztaty poprowadzi Olga Wyszkowska (instruktorka zajęć plastycznych Domu Kultury "Śródmieście" w Białymstoku), która podzieli się swoja wiedzą i pomoże stworzyć własne, unikalne jajko wielkanocne. Organizatorzy zapewniają wszystkie niezbędne materiały i narzędzia. Warsztaty potrwają 3 godziny i odbędą się w Pracowni Plastycznej Domu Kultury „Śródmieście” (ul. Icchoka Malmeda 17). Koszt udziału to 80 zł, a zapisywać się można pod nr tel.: 500 136 195.

Wystawa obrazów pełnych światła

Dodatkowo w DK "Śródmieście" można do 11 kwietnia oglądać ciekawą wystawę - „Światło” Grupy Artystycznej Mistral. Światło to zagadnienie poruszane w dziejach sztuki od wieków. Prezentowane obrazy wykonano w technice olejnej i akrylowej na płótnie oraz akwarelami na papierze. Przedstawiają one autorskie interpretacje tematu światła. Inspirację stanowiła natura, jak również własne otoczenie Na wystawie znajdują się także niewielkich rozmiarów prace inspirowane twórczością Wiktora Wołkowa. Ukazują one lokalne więzi i są zwróceniem uwagi na dziedzictwo Podlasia. Prace zostały przygotowane pod kierunkiem Marty Pokojowczyk. Autorami są: