Promocje habilitacyjne i doktorskie na Uniwersytecie w Białymstoku. Awanse odebrało blisko 80 naukowców

Na Uniwersytecie w Białymstoku odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości akademickich w roku. W środę (13 marca) badacze z UwB, a także osoby spoza uczelni, które wybrały ją na miejsce swojego naukowego awansu, odebrały dyplomy habilitacyjne i doktorskie.

- To najważniejsze święto na Uniwersytecie w Białymstoku, bo pokazuje rozwój ludzki. A nasz uniwersytet to ludzie, to nasze prace naukowe, to opieka nad studentami... - wymieniał prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku. - Kiedyś, gdy zaczynaliśmy, znaczna część naszej kadry przyjeżdżała z Warszawy. Swoich zasobów praktycznie nie mieliśmy. Dziś te zasoby są ogromne.