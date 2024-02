W regionie trwają prezentacje "Uczelnie w powiecie". Białostockie szkoły wyższe odwiedzają podlaskich uczniów

„Uczelnie w powiecie” to akcja cykliczna. Jak podkreślają jej pomysłodawcy, ideą imprezy jest dostarczenie uczniom szkół ponadpodstawowych, głównie maturzystom, wyczerpującej informacji o warunkach i możliwościach kontynuowania nauki po ukończeniu szkoły średniej. Młodzież ucząca się w małych miastach nie zawsze korzysta z Dni Otwartych organizowanych na uczelniach. Stąd też pomysł, aby to pracownicy szkół wyższych przyjeżdżali do nich.

