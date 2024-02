Politechnika Białostocka ma nowych Honorowych Ambasadorów. Laureatów uhonorowano podczas Balu Inżyniera

– Ambasadorowie to nasi wspaniali absolwenci, którzy odnieśli sukcesy krajowe i międzynarodowe, którzy rozsławiają Politechnikę Białostockiej w kraju i za granicą – przypomina prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. - To inżynierowie, którzy kreują nową, współczesną rzeczywistość, a swoje losy połączyli z Politechniką Białostocką i przyczyniają się do jej rozwoju, jednocześnie rozwijając swoje przedsiębiorstwa swoje kariery zawodowe.

Kim są Honorowi Ambasadorowie Politechniki Białostockiej 2024? Mgr inż. arch. Waldemar Ludwik Jasiewicz - architekt z dorobkiem ponad 50 obiektów zrealizowanych w oparciu o projekty, których był autorem autorem lub współautorem. Praktykę zawodową rozpoczął w 1982 r. w białostockim „Inwestprojekcie”. Od 1987 r. do 2004 r. działalność zawodową kontynuował w pracowni architektonicznej „WMW Zakład Architektury”, której był współzałożycielem. Od 2004 r. posiada tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego do projektowania w specjalności architektonicznej w zakresie bez ograniczeń. Od 2016 r. wpisany na listę Biegłych Sądowych w zakresie architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, awarii budowlanych, praw autorskich w praktyce projektowej. Od 2019 r. dzieli się swoją wiedzą ze studentami, jako wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Od 2001 r. jest ściśle związany z Izbą Architektów RP:

Dr inż. Józef Wiszniewski - założyciel firmy MPPB J.W. „Ślepsk”, do dziś będący właścicielem zakładu. Firma z założenia miała zajmować się budowami obiektów na terenie miasta, jednak sprzyjający okres rozwoju gospodarczego, a także odważne i skuteczne działania inwestycyjne pozwoliły na jej dynamiczny rozwój. Istotnym etapem rozwoju firmy było dołączenie do jej działalności produkcji jachtowej. Dobra współpraca z odbiorcami oraz rosnące zapotrzebowanie na wyroby laminatowe w Europie spowodowały, że powstawały kolejne hale produkcyjne, a produkcja łodzi stale się zwiększała. Wkrótce do istniejącej siedziby w augustowskiej dzielnicy Ślepsk, przy ulicy Rajgrodzkiej, dołączył drugi zakład, tzw „Z II” przy ulicy Słowackiego. Stały rozwój firmy, dołączanie kolejnych fachowców oraz bogate doświadczenia doprowadziły Ślepsk do obecnej postaci. Okres od 2016 roku jest dla firmy czasem inwestycji i rozbudowy. Od tego roku Ślepsk znacznie powiększył swoje możliwości produkcyjne poprzez wybudowanie nowych obiektów – zakładów produkcyjnych Z III i Z IV.