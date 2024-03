Uniwersytet w Białymstoku wprowadza nowy kierunek. To biotechnologia na Wydziale Biologii

- Analizując trendy gospodarcze dostrzegliśmy, że jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu jest biotechnologia, stanowiąca dziś integralną część branży spożywczej, farmaceutycznej oraz medycznej. Kierunek biotechnologia to odpowiedź zarówno na potrzeby absolwentów szkół średnich, jak i gospodarki. Ogromne doświadczenie pracowników Wydziału Biologii oraz wyposażony w nowoczesną aparaturę kampus stanowią z kolei idealne zaplecze do studiowania. Co istotne, konstruując program zadbaliśmy także o to, by obejmował on dużą liczbę zajęć praktycznych, m.in. w firmach i laboratoriach badawczych, dzięki czemu absolwent w przyszłości powinien bez trudu odnaleźć się na rynku pracy – mówi dr Marek Bartoszewicz, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Biologii UwB.