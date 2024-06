Powrót po przerwie. W Białymstoku znów działa Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

- Zależy nam, by dotrzeć do stomatologów z całego regionu z informacją, że reaktywujemy podlaski oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – mówi nam lek. dent. specjalista protetyki, w trakcie specjalizacji z ortodoncji Anna Kuc, prezeska białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. I dodaje: - W misję zawodu lekarza wpisane jest systematyczne podnoszenie kwalifikacji. Dzięki pomocy zarządu głównego PTS we Wrocławiu oraz zaangażowaniu i współpracy władz i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku rozpoczynamy nową jakość systematycznego kształcenia lekarzy stomatologów. Przysłuży się to podniesieniu wiedzy i zasad dobrej praktyki lekarsko-stomatologicznej, a tym samym wyższym standardom leczenia pacjentów.