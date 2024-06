Na Uniwersytecie w Białymstoku odbyło się II Forum Tutoringu. W ramach programu powstały 22 nowatorskie projekty naukowe i społeczne

Tutoring to metoda indywidualnej pracy z podopiecznym, czyli regularne, bezpośrednie spotkania, gdzie spotyka się mistrz, czyli tutor z tutee, czyli podopiecznym. Program służy rozwijaniu pasji naukowo-badawczych uczniów, ale także wspieraniu takich umiejętności, jak argumentacja, obrona własnych poglądów, sztuka wystąpień publicznych, pisanie prac pisemnych. Program ma też pokazywać specyfikę studiowania i pracy naukowej na uniwersytecie.

Jan Kropiwnicki z Technikum Programistycznego Infotech wziął udział w programie tutorskim po raz drugi. Wspólnie z Sabiną Fiedorowicz - uczennicą LO w Dąbrowie Białostockiej i pod opieką naukową prof. Edwarda Piotrowskiego z Wydziału Fizyki realizował projekt „Złudzenia umysłu kontra symulacje: ciągi losowe - metody Monte Carlo, język Maxima”.

- Wybrałem tego samego opiekuna, aby nawiązać do tematu z pierwszej edycji programu. Badaliśmy gry losowe poprzez symulacje komputerowe. Spotykaliśmy się głównie online, co dwa tygodnie. Jeżeli interesuje nas jakiś temat, to zdecydowanie lepiej jest uczestniczyć w programie tutorskim, niż siedzieć w szkolnej ławce i bezmyślnie zakuwać. Tutaj mamy naukę w praktyce – mówi Jan Kropiwnicki.