To jedna z największych i najstarszych świątyń żydowskich w Polsce oraz jednaz najlepiej zachowanych w Europie. Zobacz synagogę w Tykocinie! Piotr Łozowik

To prawdziwa perełka w skali Polski, ale i Europy! Tykocińska synagoga jest obecnie drugą co do wielkości i jedną z najstarszych synagog w Polsce oraz jedną z najlepiej zachowanych synagog z XVII na kontynencie. Jest pięknym i wyjątkowym zabytkiem, który warto poznać bliżej.