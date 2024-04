Żydzi w Białymstoku w ostatnich 150 latach

Zobacz jak wyglądają synagogi, które się zachowały w stolicy Podlasia oraz te, które nie dotrwały do naszych czasów:

U progu II Wojny Światowej Białystok był bez wątpienia miastem żydowskim, w którym co najmniej 50 % mieszkańców stanowili starozakonni, co daje ponad 50 tysięcy dusz (obecna stolica Podlasia liczyła wtedy ponad 100 tys. obywateli).

Początki żydowskiego osadnictwa

Pierwsze wzmianki o społeczności żydowskiej w Białymstoku pochodzą dopiero z 1658 roku. Decydujący wpływ na rozwój osadnictwa żydowskiego w Białymstoku na początku XVIII w. (lub po 1749 r.), miała wspomniana rozbudowa ośrodka przez Branickich i dążenie do nadania mu prawdziwie miejskiego charakteru. Po uzyskaniu praw miejskich Białystok otrzymał liczne przywileje i zwolnienia podatkowe, nie obowiązywał tam także przywilej zabraniający Żydom osiedlania się i handlowania w obrębie granic miasta. Żydzi osiedlali się w okolicach południowej pierzei dzisiejszego rynku.

Historia białostockich Żydów jest bogata i ciekawa. Pod koniec XVIII w. w obecnej Stolicy Podlasia mieszkało ok. 1800 Żydów, stanowiąc ok. 45% mieszkańców miasta. Gmina białostocka uczestniczyła czynnie w życiu miasta. Choć białostoccy Żydzi nie mieli prawa do zasiadania w radzie miejskiej ani piastowania urzędów publicznych, przewodniczący kahału uczestniczył w elekcji władz miejskich.