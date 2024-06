Wybuch w bloku w Białymstoku. Przy ul. Ryskiej doszło do eksplozji. Dzieci w panice uciekały z placu zabaw!

Wybuch w bloku na Ryskiej w Białymstoku

- Akurat stałam w oknie. Wybuch był niesamowicie głośny i wszystko posypało się na chodnik. Na placu zabaw były dzieci, które zaczęły uciekać. Na co dzień grają pod tymi balkonami w piłkę, ale na szczęście dzisiaj w nią nie grały i nikomu się nic nie stało - mówi Karolina Ostrowska, mieszkanka bloku przy ul. Ryskiej 3.

W jej bloku doszło do eksplozji. Podlascy strażacy dostali zgłoszenie o godz. 16.44 i natychmiast wysłali 5 zastępów. Na miejscu zastali wyrwaną ze ściany elewację okna i drzwi balkonowe. Jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku strażacy weszli do budynku przez klatkę schodową. Aby dostać się do mieszkania musieli wyważyć drzwi. Wewnątrz nikogo nie było. Natychmiast ugasili niewielki pożar, który pojawił się w jednym z pomieszczeń.