Uwaga kierowcy. Posypią się mandaty. Lepiej sprawdź, czy miałeś prawo przejechać przez most. Na rzece Białej

Chodzi o most na rzece Białej w Fastach na trasie powiatowej w kierunku Dobrzyniewa Fabrycznego. W maju ze względu na zły stan techniczny 50-letniego obiektu, drogowcy wprowadzili tam ograniczenie tonażu przejeżdżających pojazdów – najpierw do 8 ton, potem do 5 ton. Ustawiono też specjalne barierki uniemożliwiające równoczesny przejazd przez most w dwóch kierunkach. Teraz pierwszeństwo mają pojazdy poruszające się od strony Fast.

- Przegląd zapisu z umieszczonej w tym miejscu kamery ujawnił przekroczenia - poinformował Marek Jędrzejęwski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku na ostatnim posiedzeniu zarządu powiatu białostockiego.

W związku z tym PZD kieruje do policji wnioski o ukaranie kierowców łamiących prawo.